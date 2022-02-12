В МИД РФ сравнили Киев с избалованным ребенком

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук считает, что Киев на заседаниях Контактной группы и «нормандской четверки» ведет себя как избалованный ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Он напомнил, что на этой неделе прошло заседание Контактной группы и встреча советников лидеров «нормандских» стран в Берлине.

«И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как enfant terrible, избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в «Комплексе мер», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года. Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые минские соглашения, ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.