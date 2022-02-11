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13 минут назад

Посол РФ: На переговорах британская сторона «не слушала и не слышала» Лаврова

Елена Прошина

Британская сторона «не слушала и не слышала» то, что говорил глава российской дипломатии Сергей Лавров на переговорах в Москве с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

«Не слушала и не слышала»: Лавров подытожил переговоры с Британией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили», — сказал он.

Как отметил Келин, это и близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений. Посол подчеркнул, что Москва всегда выступает за диалог и дипломатию, но ультиматумы и жесткие заявления — это тупик.

«К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», — говорится в заявлении российского дипломата.

Трасс по итогам переговоров с Сергеем Лавровым заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой «открытых дверей» НАТО. По ее словам, с Россией необходимо работать. В частности, чтобы добиться прогресса по переговорам с Североатлантическим альянсом.

«Добиться этого мы не можем за счет территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказала британский министр.

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