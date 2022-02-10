В ЛДПР ответили на информацию о переставшем узнавать близких Жириновском

В пресс-службе ЛДПР опровергли информацию о том, что лидер партии Владимир Жириновский, попавший в больницу с омикроном, перестал узнавать окружающих — своих соратников, близких родственников и врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — говорится в сообщении.

Сопартийцы Жириновского считают, что некоторые СМИ распространяют сильно преувеличенную информацию, касающуюся здоровья политика, в надежде на сенсационный эффект. Отмечается, что лидер партии продолжает работать несмотря на свое состояние, каждый день следит за тем, о чем пишет пресса, а также дает необходимые указания по телефону. В скором времени он сможет вернуться к полноценной работе, уверены в пресс-службе.

Жириновский попал в центральную клиническую больницу в связи с заражением омикрон-штаммом 9 февраля. Политик две недели скрывал, что заболел коронавирусной инфекцией из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.