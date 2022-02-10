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38 минут назад

Путин наделил Медведева новыми полномочиями

BFM.RUиещё 4

В структуре Совета безопасности России появилась новая межведомственная комиссия. Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин наделил Медведева новыми полномочиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комиссия займется вопросами совершенствования государственной миграционной политики. А возглавит ее заместитель председателя Совбеза России. Этот пост занимает Дмитрий Медведев, напоминает агентство.

Задача комиссии — обеспечить национальную безопасность страны в миграционной сфере. Кроме того, комиссия должна регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития России.

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