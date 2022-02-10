Путин наделил Медведева новыми полномочиями

В структуре Совета безопасности России появилась новая межведомственная комиссия. Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.
Комиссия займется вопросами совершенствования государственной миграционной политики. А возглавит ее заместитель председателя Совбеза России. Этот пост занимает Дмитрий Медведев, напоминает агентство.
Задача комиссии — обеспечить национальную безопасность страны в миграционной сфере. Кроме того, комиссия должна регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития России.