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27 минут назад

URA.RU: госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать родных

Газета.Ru

Состояние заболевшего COVID-19 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, он перестал узнавать окружающих. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственные источники.

Госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать родных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, Жириновский не узнает соратников, родных и персонал больницы, в настоящее время медики не дают никаких прогнозов относительно состояния политика.

При этом в ЛДПР заявляют, что политик ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной работе.

Накануне стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. По информации Mash, Владимира Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией, некоторые СМИ также сообщили, что политика подключили к аппарату ИВЛ. В декабре в эфире радио "Комсомольская правда" Жириновский рассказывал, что привился от СOVID-19 восемь раз. В Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

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