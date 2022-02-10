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36 минут назад

Путин объяснил свои слова об Украине и "красавице"

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова о «красавице», сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Путин объяснил свои слова об Украине и "красавице"
Фото: ТАССТАСС

По словам российского лидера, эти слова «не имели личного измерения» и означали лишь то, что договоренности необходимо выполнять.

«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», - заявил Путин журналистам в Кремле.

7 февраля на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин, рассуждая о нежелании Киева выполнять минские соглашения, заявил: «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Позже представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, что «президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».

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На сказанную Путиным фразу также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Безусловно, есть вещи, в которых не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица. По поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой», — пошутил Зеленский в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова Путина.

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