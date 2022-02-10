Путин объяснил свои слова об Украине и "красавице"

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова о «красавице», сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном . Об этом сообщает ТАСС .

По словам российского лидера, эти слова «не имели личного измерения» и означали лишь то, что договоренности необходимо выполнять.

«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», - заявил Путин журналистам в Кремле.

7 февраля на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин, рассуждая о нежелании Киева выполнять минские соглашения, заявил: «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Позже представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, что «президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».