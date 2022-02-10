Переболевшего второй раз коронавирусом Ройзмана выписали из больницы

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, переболевшего второй раз коронавирусом, выписали из больницы. В медучреждении он провел семь дней. О своей выписке Ройзман сообщил в личном Instagram-аккаунте.
«Дома. Норм. Спасибо вам за поддержку и добрые слова. Всем удачи и доброго здоровья! Будем жить», — написал экс-мэр Екатеринбурга.
Он также выразил «особую благодарность за заботу и теплое отношение» врачам, медсестрам и санитаркам больницы.
«Тронут», — подчеркнул Ройзман.
До этого точно не было известно коронавирус у экс-мэра Екатеринбурга или нет, но в беседе с E1.ru он подтвердил, что лечился от омикрона.
«Первый тест был отрицательный, но симптоматика была схожа с COVID-19. И уже в больнице тест показал коронавирус. Это омикрон. У меня все вокруг болеют, симптоматика у всех одинаковая. Сейчас чувствую себя лучше, чем было. Кашель остался, голос не вернулся. Буду долечиваться дома, высовываться пока никуда не буду. Когда окончательно в себя приду, поставлю прививку», — приводятся в материале слова Ройзмана.
Он отметил, что его выписали в соответствии с новыми правилами Минздрава и не взяли повторный тест на COVID-19.
До этого Ройзман уже попадал в больницу с коронавирусом в июне 2020 года. Сравнивая течение болезни, он подчеркнул, что во второй раз легче перенес ковид.
«В первый раз тяжелее было. Когда лежал в больнице, было страшно слышать кашель из соседних палат. Сейчас полегче», — пояснил Ройзман.