Переболевшего второй раз коронавирусом Ройзмана выписали из больницы

«Первый тест был отрицательный, но симптоматика была схожа с COVID-19. И уже в больнице тест показал коронавирус. Это омикрон. У меня все вокруг болеют, симптоматика у всех одинаковая. Сейчас чувствую себя лучше, чем было. Кашель остался, голос не вернулся. Буду долечиваться дома, высовываться пока никуда не буду. Когда окончательно в себя приду, поставлю прививку», — приводятся в материале слова Ройзмана.