Трасс на встрече с Лавровым усомнилась в суверенитете России над Воронежем

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым усомнилась в том, что суверенитет России распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. Об этом Трасс заявила на фоне обсуждения необходимости отвода российских вооруженных сил от границы Украины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

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Как подчеркнул Лавров, российские военные находятся на территории своей страны. Несмотря на эти слова, Трасс продолжила настаивать на том, что вооруженные силы России должны быть отведены от границ. Глава российского МИД возразил, что военные не нарушают никаких норм и уставов, так как могут проводить любые маневры на своей территории. Он также поинтересовался у британской коллеги, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — заявила Трасс после паузы.

После этого в ситуацию вмешалась посол Великобритании в Москве Дебора Боннерт, которая разъяснила главе британского внешнеполитического ведомства, что речь идет о российских регионах.

Как отметил Лавров, он не услышал ничего нового в беседе с британской коллегой. По его словам, все два часа разговора за закрытыми дверями Великобритания вновь и вновь требовала убрать российские войска с их же территории и не слушала встречные аргументы.