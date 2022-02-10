«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас»: мир перестал сомневаться в правоте Путина

«Требования России к США и НАТО стали итогом деградации международной безопасности, о которой 15 лет назад предупреждал Путин в своей Мюнхенской речи», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль также признала актуальность заявлений Владимира Путина.

«Речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году не просто не потеряла своей значимости, но становится все более актуальной, несмотря на меняющиеся нормы международного права», – сказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

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По его словам, изменения в архитектуре международной безопасности происходят именно по сценарию, описанному российским лидером.

«Дипломатия всегда должна быть подкреплена силовым компонентом, но, вместе с тем, нельзя вести речь о допустимости отхода от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений», – подчеркнул эксперт.

Орджоникидзе акцентировал внимание и на том, что недавние требования России к США и НАТО как раз и стали тем неминуемым следствием, к которому привела деградация международной безопасности, о которой предупреждал Путин.

«Уникальность той речи еще и в том, что лидер государства впервые озвучил на таком уровне опасения за мировую стабильность в сфере безопасности», – сказал собеседник.

Выступлению президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля исполняется 15 лет. Эту речь тогда расценили как самый жесткий манифест со времен холодной войны, но сам Путин не считает, что в чем-то "погорячился".

Расширение НАТО и однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы - эти и другие вопросы, затронутые Путиным в Мюнхене в 2007 году, сегодня оказались еще более острыми. Тогда Путин обращался к "друзьям", а сегодня это в лучшем случае "партнеры", да и то в значении "собеседники" или "контрагенты".

ТАСС собрал предсказания-предостережения Путина из мюнхенской речи, которые сбылись.

Расширение НАТО на восток как провоцирующий фактор

Путин в мюнхенской речи: "Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия".

С тех пор в НАТО были приняты еще четыре страны - Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония. Более того, еще на бухарестском саммите альянса в 2008 году, спустя год после мюнхенской речи Путина, было принято политическое заявление, что со временем к НАТО смогут присоединиться Украина и Грузия.

То, что этот курс чреват провокациями и только снизит уровень безопасности в Европе, подтвердили последующие события. В том же 2008 году президент Грузии Михаил Саакашвили решился на военную авантюру в Южной Осетии, повлекшую множество жертв и лишившую Тбилиси шансов на восстановление страны в границах бывшей Грузинской ССР.

Виды Североатлантического альянса на Украину сыграли роль и в событиях вокруг Крыма в 2014 году. Как отмечал тогда Путин, Россия не только встала на защиту крымчан от украинских радикалов и националистов, но и не могла допустить, "чтобы на крымскую землю, в Севастополь, овеянный боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов пришли бы войска НАТО".

Риски принятия в НАТО Украины, которое может повлечь прямую военную угрозу территории России, привели и к нынешней напряженной внешнеполитической ситуации. О чем и предупреждал Путин 15 лет назад.

В той же мюнхенской речи Путин приводил цитату из выступления в 1990 году на тот момент генсекретаря НАТО Манфреда Вернера. "[Вернер] тогда сказал: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". Где эти гарантии?" - спрашивал президент РФ у зала. В конце 2021 года Россия направила США и НАТО свои предложения уже по юридически обязывающим гарантиям безопасности в Европе, однако в ответах Вашингтона и Брюсселя центральные озабоченности Москвы по этой теме опять были проигнорированы.

Вмешательство в дела других стран

Путин в мюнхенской речи: "[Соблюдение прав человека] - это важная задача, мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран, тем более навязывания этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и экономическом плане".

Примеров такого дестабилизирующего навязывания "демократических норм" за последующие 15 лет набралось немало. Это и "арабская весна" с революциями в Тунисе, Египте, Йемене, гражданскими войнами в Ливии и Сирии. Последствием такого внешнего вмешательства, о недопустимости которого говорил Путин, стали десятки тысяч жертв, фактическая потеря государственности несколькими странами, возникновение ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ). Россия, наоборот, помогла спасти Сирию от полного краха, содействует мирному урегулированию в Ливии и других пострадавших странах, при этом не навязывая им никаких норм.

Среди жертв насильственной псевдодемократизации можно назвать и Украину. Переворот в Киеве был осуществлен руками местных радикалов, но при полной дипломатической и политической поддержке Запада. Радикальная смена власти на Украине привела к практически полному разрыву отношений Москвы и Киева, потере Украиной Крыма, войне в Донбассе. При этом в плюс занести нечего. Как и предупреждал Путин, подлинная демократия в таких условиях не вызревает. В случае с Украиной это наглядно показывают гонения на оппозицию, экономическая блокада Донбасса, притеснение людей по языковому, этническому принципам и другие нарушения прав человека.

Гонка вооружений

Путин в мюнхенской речи: "Никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений <...> Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана с очевидным застоем в области разоружения".

Опасения Путина относительно новой гонки вооружений сбылись лишь отчасти. И все благодаря тому, что сама Россия решила не участвовать в этом "забеге", а сразу явиться на финишную прямую. Да, РФ нарастила долю современного вооружения в своих войсках до 71% (в 2010 году этот показатель был 15%), но, как отмечал президент РФ, конкурировать с военными расходами Вашингтона Москва не может, да и не видит смысла. Вместо этого была сделана ставка на разработки, которые сделают бессмысленными многомиллиардные системы ПРО.

В итоге в послании Федеральному собранию 2018 года Путин впервые объявил о появлении в России новейшего гиперзвукового оружия, в том числе ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард", крылатых ракет с ядерной энергетической установкой и авиационного ракетного комплекса "Кинжал", через год рассказал о гиперзвуковой ракете морского и наземного базирования "Циркон". Но на этом Россия не останавливается и, как рассказывал Путин, работает над созданием технологий по борьбе с гиперзвуковым оружием, разработанным противниками.

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - отметил Путин в послании 2018 года, спустя 11 лет после мюнхенской речи.

Деградация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Путин в мюнхенской речи: "ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу "скроили" и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами-учредителями".

Яркими примерами ангажированности и двойных стандартов ОБСЕ являются заявления (или замалчивания) со стороны организации, касающиеся инцидентов с журналистами и средствами массовой информации. Так, ОБСЕ проигнорировала запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии, однако поспешила осудить ответные меры Москвы в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle.

Также в ОБСЕ в 2021 году словно не замечали нарушений на митингах сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, однако активно критиковали меры российских правоохранителей на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.

Нерешенность иранской ядерной проблемы

Путин в мюнхенской речи: "Если международное сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов [по иранской ядерной программе], мир и дальше будут потрясать подобные дестабилизирующие кризисы <…> Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового уничтожения".

Ситуация с ядерной программой Ирана до сих пор в подвешенном состоянии. В 2015 году пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), разрешавший Тегерану при соблюдении некоторых условий вести мирную ядерную деятельность. Однако в 2018 году США по решению президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из СВПД.

С приходом к власти в США Джо Байдена Вашингтон выразил готовность возобновить выполнение своих обязательств по сделке. Консультации начались, и есть надежда, что переговоры с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение завершатся в феврале 2022 года.

Путин еще в мюнхенской речи подчеркивал, что некоторые страны "с полным на то основанием" хотят развивать собственную ядерную энергетику как основу их энергонезависимости, но есть опасение трансформации этих технологий в оружейные. В связи с этим Россия предлагала создать многонациональные центры по обогащению урана, однако прогресса в этой сфере нет.

Призывы вернуть себе ядерный статус периодически звучат в Киеве. На повестке дня остается и проблема ядерной программы КНДР.

В этих условиях особняком на фоне всех остальных противоречий между РФ и Западом стоит принятие в начале 2022 года лидерами пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - совместного заявления о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Долгосрочные контракты и энергобезопасность

Путин в мюнхенской речи: "В состоянии ли наше правительство действовать ответственно при решении проблем энергетических поставок и по обеспечению энергетической безопасности? Конечно, да! Все, что мы делали до сих пор и делаем сейчас, направлено на достижение только одной цели: перевести наши отношения с потребителями и с транзитерами наших углеводородов на рыночные, прозрачные принципы и в долгосрочные контракты".

За последние 15 лет Россия диверсифицировала поставки в Европу, введя в эксплуатацию газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток".

Россия остается надежным поставщиком газа для покупателей в Европе, несмотря на имевшие место сложности с Украиной по транзиту газа, в целом ухудшение отношений с Киевом и санкции, введенные против России после ее воссоединения с Крымом.

На фоне рекордного роста цен на спотовом рынке газа в Европе в 2021 году страны, имеющие с Россией долгосрочные контракты, получали этот энергоресурс в разы дешевле. По словам Путина, еще больше цены на газ в Европе, в том числе для Украины, снизило бы открытие вентилей на "Северном потоке – 2". Но этот проект сталкивается с политически мотивированными препятствиями на пути к запуску.

Несостоятельность однополярного мира

Путин в мюнхенской речи: "Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. <…> Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации <…> Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять многополярность".

В Мюнхене Путин указывал на возрастание экономического и политического влияния, в частности Китая и Индии. И сегодня эти страны настойчиво заявляют о важности формирования справедливой многополярной системы международных отношений.

Идея президента РФ о невозможности однополярного мира в последние годы продолжает подкрепляться экономическими данными. Так, ВВП Китая вырос в пять раз (оценка по итогам 2021 года - около $18 трлн), и, хотя этот показатель все еще меньше ВВП США, разрыв существенно сокращен по сравнению с 2007 годом. При этом, по данным международных экспертов, Китай по размерам своего валового внутреннего продукта может обогнать США примерно к 2033 году.

Существенно изменился и политико-экономический ландшафт, в котором особенная роль теперь у Большой двадцатки – объединения, максимально далекого от принципа однополярности. Первая встреча лидеров G20 состоялась в 2008 году. И если поначалу формат оценивался как факультативный в сравнении с G7, то сейчас это основная международная политическая и экономическая площадка для решения многих глобальных вопросов.

Укрепилась за эти годы и структура БРИКС (до 2011 года - БРИК, еще без участия ЮАР), куда помимо России входят Китай, Индия и Бразилия. Активизировались дискуссии о необходимости реформирования МВФ, ВТО, Совбеза ООН и других международных институтов, чтобы они отражали актуальный баланс сил на мировой арене.

Как отмечал сам Путин в интервью ТАСС, опубликованном в 2020 году, некоторые лидеры зарубежных держав "рассердились" на него за мюнхенскую речь, но сейчас "почти дословно воспроизводят" ее, называя недопустимым, когда одна страна, США, распространяет свою юрисдикцию за рубеж.

Противостояние России и США

Путин в мюнхенской речи: "[президент США Джордж Буш - младший] говорит: "Я исхожу из того, что Россия и США никогда уже не будут противниками и врагами". Я с ним согласен".

Это предсказание, к сожалению, сейчас выглядит излишне оптимистичным. Десятилетие спустя, в 2017 году, США официально назвали Россию противником, приняв знаменитый закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Этот документ закрепил ограничительные меры в отношении РФ, Ирана и КНДР, принятые властями США ранее, и ввел дополнительные санкции. И это были не последние санкции.

О военном конфликте, конечно, речь не идет, но возможное дальнейшее расширение НАТО на восток содержит и такие угрозы. Как отмечал Путин, в случае принятия Украины в альянс и атаки Киева на российский Крым возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО, а значит – и США. Чтобы избежать подобных перспектив, Россия и выступила с инициативами зафиксировать юридически гарантии общеевропейской безопасности.

Независимая внешняя политика

Путин в мюнхенской речи: "Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику".

Прошло 15 лет. Нет больше G8, нет регулярных саммитов Россия - Евросоюз. Есть только многочисленные санкции. Но независимая внешняя политика России осталась константой.

Очередная Мюнхенская конференция по безопасности стартует 18 февраля, но Путина на ней не будет. Все было сказано 15 лет назад.

Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Wikipedia

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.

По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет.

«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.

В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.

10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.

Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.

Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.

Российские официальные лица "по различным причинам" не будут участвовать в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности. Она намечена на 18-20 февраля. Об этом сообщила в среду, 9 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уже известно, что в Мюнхенской конференции будут участвовать 35 глав государств и правительств. Так, США намерены представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Делегацию ФРГ возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин участвовать в мероприятии не собирается.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", - подчеркнул Песков.

Озвученные 15 лет назад на Мюнхенской конференции тезисы поменяли отношение Запада к фигуре президента России Владимира Путина и к самой стране, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В разговоре с «Лентой.ру» оценил влияние мюнхенской речи на современную политику.

Тезисы, которые Путин озвучил с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, висели в воздухе, заявил Мартынов. О них говорили в экспертном сообществе, добавил он. Однако то, что для многих мировых лидеров это стало неожиданностью, совершенно точно, отметил эксперт.

Запад к такому не привык

Он напомнил, что после бывшего президента России Бориса Ельцина Путину досталось тяжелое наследство: войны на Кавказе, трудности правоохранительной системы и проблемы системы безопасности как внутренней, так и внешней. Поэтому на западе сформировалось мнение, что с Россией можно не считаться, уверен Мартынов.

Шок заключался в том, что до Мюнхена тогдашние мировые лидеры почему-то относились к президенту Путину как к ультралиберальному продолжателю политики, которую реализовывали при Ельцине. Почему-то было убеждение, что никогда ничего не изменится и будет только так, как было в 1990-е годы



Алексей Мартынов

политолог

В той речи были сформулированы тезисы о гарантиях безопасности для всего мира, основы для развития России и зафиксирован суверенный курс развития страны.

«Западное общество не привыкло слышать из уст российского лидера подобные достаточно жесткие вещи. Хотя если сегодня мы будем перечитывать мюнхенскую речь Путина, то, пусть тогда это произвело впечатление, но сегодня и пожестче звучат спичи от разных лидеров. Но тогда это действительно прозвучало как гром среди ясного неба», — добавил он.

Заявка на статус сверхдержавы

Реакции на речь не последовало, напомнил Мартынов. «Вместо широкой дискуссии, на которую мог рассчитывать Путин 15 лет назад, в Мюнхене повисла тишина. И, в качестве реакции на вполне обоснованные и справедливые тезисы, уже в августе 2008 года тогдашние "американские партнеры" инспирировали грузинскую агрессию в Южной Осетии. Собственно, это был своего рода ответ на мюнхенские тезисы», — отметил он.

Мюнхенская речь стала историческим событием, подчеркнул Мартынов.

«Дело даже не в изменении расстановки сил в мире, а в принципиальной заявке на возвращение заслуженного статуса. Заявки на то, что Россия может и должна стать одним из важных центров будущего многополярного мира», — выказался политолог.

Мир после этой речи перестал быть американоцентричным и стал многополярным, считает Мартынов. Россию перестали воспринимать как бездонную кормушку, добавил политолог. Также рухнули ожидания по поводу того, что страна раздробится.

В Мюнхене 15 лет назад был сделан первый шаг на пути возвращения России статуса сверхдержавы. Этот путь мы прошли достойно. Нам есть что вспомнить: и эпохального, и важного. Это и победы, и сложности, которые мы преодолели. Сегодня Россия — одна из ведущих стран в мире, как бы ни пытались нас обкладывать санкциями или пытались представить ситуацию иначе разнообразные западные медиа



Алексей Мартынов

политолог, директор Международного института новейших государств

«Конечно, у нас есть достаточное количество проблем, которые нам еще предстоит решить. Но мы идем этим курсом и с него уже не свернем. И это, наверное, и есть та самая миссия Путина, которую он реализует на протяжении всей своей карьеры», —отметил политолог

Определенным образом сказанное 15 лет назад влияет на мир до сих пор, считает Мартынов. По его словам, предложенные Россией гарантии безопасности стали прямым продолжением взятого курса на суверенитет.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.

Ранее американский журналист Тед Карпентер в своем материале для The National Interest напомнил о сделанном еще в 2007 на Мюнхенской конференции заявлении Владимира Путина, который предупредил о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и НАТО.