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18 минут назад

Захарова назвала две сенсации с пресс-конференции Лаврова и Трасс

Елена Прошина

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Элизабет Трасс принесла две сенсации, об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила несколько ответов британского министра.

В первую очередь Захарова подчеркнула, что Трасс не стала опровергать, что хакерская группировка «Анонимус» опубликовала подлинные документы британского внешнеполитического ведомства, в которых говорится о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО посредством британских дипмиссий и структур BBC и Thomson Reuters.

«В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с Туманного Альбиона (дважды!) заявила, что британское посольство действует «добросовестно», содействуя развитию российско-британских связей в сферах «культуры, математики и науки», — заявила Захарова.

Кроме-того, представитель МИД РФ обратила внимание на то, что слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Лаврова, который при помощи этих примеров «выводил англосаксов на чистую воду». Однако, отметила Захарова, британская сторона предпочла эти темы пропустить.

«Я разочарован»: Лавров о переговорах с Британией

«А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашел с любимых Западом "химоружейных козырей". Но как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера», — резюмировала Захарова.

Переговоры Лаврова и Трасс состоялись в Москве 10 февраля. Глава российского министерства заявил Трасс о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Он добавил, что у Москвы и НАТО пока не находятся точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

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