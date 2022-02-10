Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом

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Сегодня глава МИД России в ходе переговоров напомнил министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что украинские власти публично заявляют, что не будут выполнять Минские договоренности.

«Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН)», - подчеркнул Сергей Лавров.

Он также констатировал, что Киев «совершенно не беспокоиться» по поводу того, что западные страны могу его «одернуть».

«Это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», - заметил Сергей Лавров.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В феврале 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными».