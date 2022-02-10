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46 минут назад

Политолог раскрыл идеальный сценарий «кошмара» для США

Lenta.ru

На фоне роста напряженности между Россией и НАТО по вопросу Украины Китай решил тоже усилить свое давление на США. На это обратил внимание генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает «Свободная пресса».

Политолог раскрыл идеальный сценарий «кошмара» для США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Политолог отметил, что таким образом Пекин помогает Москве как союзнику, а также создает новые проблемы для американской стороны. По его словам, Вашингтон в свою очередь ведет курс на укрепление независимости Тайваня.

Марков также раскрыл идеальный, по его мнению, сценарий «кошмара» для США.

«На мой взгляд, было бы прекрасно, если бы в конце февраля — начале марта одновременно состоялись операция России по освобождению Украины и военная операция Китая по установлению контроля над Тайванем», — считает он.

Ранее Марков заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заинтересован в напряженности между Россией и Украиной, поскольку война может помочь ему сохранить должность на фоне недавнего скандала с вечеринками. По его мнению, глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла приехать на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым с целью обострить ситуацию.

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