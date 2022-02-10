Политолог раскрыл идеальный сценарий «кошмара» для США

Политолог отметил, что таким образом Пекин помогает Москве как союзнику, а также создает новые проблемы для американской стороны. По его словам, Вашингтон в свою очередь ведет курс на укрепление независимости Тайваня.

Марков также раскрыл идеальный, по его мнению, сценарий «кошмара» для США.

«На мой взгляд, было бы прекрасно, если бы в конце февраля — начале марта одновременно состоялись операция России по освобождению Украины и военная операция Китая по установлению контроля над Тайванем», — считает он.