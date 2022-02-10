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27 минут назад

Путин: «Казахстан стал жертвой международных банд»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в январе в Казахстан вторглись международные банды. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: «Казахстан стал жертвой международных банд»
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Путин сделал во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», - сказал Путин.

Президент России отметил, что для ликвидации последствий возникшего кризиса потребуется много усилий, но Казахстан «твердо стоит на ногах».

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Токаев вводил в республике чрезвычайное положение, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом». В то же время он подчеркивал, что неравенство и коррупция в стране «сыграли роль зажженной спички у пороховой бочки».

Токаев анонсировал серию реформ и заявил, что при первом президенте Нурсултане Назарбаеве в стране появилась прослойка богатых людей, которые теперь должны помочь народу.

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