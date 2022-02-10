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30 минут назад

Лавров допустил отъезд российских дипломатов с Украины

Алиса Селезнёва

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть страну. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление министр иностранных дел России сделал сегодня в ходе пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс.

«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», - пояснил Лавров, говоря об Украине.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

При этом Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации. Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства, а Австралия - членов семей дипломатов.

Украинские националисты начали срочно покидать Харьков

В МИД Украины эвакуацию западных дипломатов называли преждевременной мерой и «проявлением чрезмерной предосторожности».

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