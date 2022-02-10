По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть страну. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление министр иностранных дел России сделал сегодня в ходе пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс.

«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», - пояснил Лавров, говоря об Украине.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

При этом Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации. Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства, а Австралия - членов семей дипломатов.