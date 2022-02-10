Глава МИД России Сергей Лавров поправил переводчицу во время переговоров с коллегой из Британии Лиз Трасс. Соответствующее видео публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.
«Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшении. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила о том, что Вы и Ваш коллега – министр обороны – поедете в Россию с целью эти отношения улучшать», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Однако переводчица допустила ошибку и сообщила, что Борис Джонсон выступил не в Палате общин, а в Палате лордов. Сергей Лавров незамедлительно поправил сотрудницу.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла с официальным визитом в Москву накануне. Ранее она заявила, что намерена посетить лекции по физике и математике в МГУ имени Ломоносова.