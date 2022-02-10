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55 минут назад

Сергей Лавров поправил переводчицу на переговорах Лиз Трасс. Видео

Александр Кузьмин

Глава МИД России Сергей Лавров поправил переводчицу во время переговоров с коллегой из Британии Лиз Трасс. Соответствующее видео публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.

«Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшении. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила о том, что Вы и Ваш коллега – министр обороны – поедете в Россию с целью эти отношения улучшать», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Однако переводчица допустила ошибку и сообщила, что Борис Джонсон выступил не в Палате общин, а в Палате лордов. Сергей Лавров незамедлительно поправил сотрудницу.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла с официальным визитом в Москву накануне. Ранее она заявила, что намерена посетить лекции по физике и математике в МГУ имени Ломоносова.

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