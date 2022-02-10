«Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшении. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила о том, что Вы и Ваш коллега – министр обороны – поедете в Россию с целью эти отношения улучшать», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.