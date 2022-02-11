II чтение законопроекта о местном самоуправлении планируют провести 16 марта 2022 года

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников внес 12 поправок в проект закона о местном самоуправлении. Одна из них подразумевает переходный период для полного вступления в силу закона, который кончится 1 марта 2028 года."Часть предложенных поправок носят редакционный характер, речь идет о доработке предложенных ранее формулировок на основании поступивших отзывов, но, конечно, есть и сутевые", – цитирует Крашенникова 2.Парламентарий сообщил, что II чтение законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" планируют провести 16 марта 2022 года.Глава комитета сообщил, что несколько поправок касаются главы муниципального образования. Так, в случае, если кандидат, избираемый депутатами, не получает необходимое для избрания число голосов, глава региона в течение десяти дней назначает временного исполняющего обязанности. Полномочиями врио наделяется вплоть до избрания главы и вступление в должность.Избрать врио главы муниципального образования глава региона сможет и в случае прекращения полномочий прошлого главы или его отстранения от должности.Крашенников отметил, что ряд вносимых поправок, в свою очередь, конкретизирует нормы о переходном периоде, который предусмотрен данным законом. Его предлагается установить до 1 марта 2028 года.Депутат подчеркнул, что в переходный период субъекты РФ смогут принять законы, регулирующие вопросы территориальной организации местного самоуправления в регионе или отдельном муниципальном районе. При этом, по словам главы комитета, для обеспечения единовременности применения норм, законы субъекта могут предусмотреть продление сроков полномочий глав на 2 года в пределах переходного периода.Еще одна поправка предлагает дополнить законопроект нормами, позволяющими определить возможность объединения муниципальных округов, совершенствуя процедуры преобразования муниципалитетов."Редакционные поправки предложены к статьям, определяющим правовую основу местного самоуправления, статус местной администрации, корректируются отдельные местные полномочия в части благоустройства территории, всего по состоянию на 11 февраля поступило 47 поправок, а от регионов поступило 110 отзывов", – заключил депутат.Закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ в конце декабря минувшего года 2 президент России Владимир Путин. В документе в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ закрепляется термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона страны. Также закон отменил запрет на пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд. А 25 января депутаты Госдумы в первом чтении 2 данный законопроект.