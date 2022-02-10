Стало известно о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР 75-летний Владимир Жириновский не находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи лишь иногда дают ему кислородную маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Владимир Вольфович никаким ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе фракции ЛДПР ранее сообщали, что Жириновский чувствует себя хорошо, он продолжает работать с документами и передает поручения.

Как заявили 9 февраля в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, Жириновский находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ), где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него коронавирусом. По информации ведомства, лидер ЛДПР был доставлен 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон", его состояние оценивается как стабильное.