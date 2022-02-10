Захарова назвала подарком визит Трасс в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в Москву «подарком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

Захарова обратила внимание, что визит главы британского МИД начался в День дипломатического работника России, 10 февраля.

«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня», - заявила она.

Трасс проведет в Москве в рамках официального визита два дня. 10 февраля она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Британии в Россию.

В британском правительстве рассказали, что основной темой переговоров станет украинский кризис. Трасс «призовет Москву к деэскалации и даст понять, что единственный путь вперед для России - это прекратить агрессию и начать содержательные переговоры».