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53 минуты назад

Российский замгубернатора одобрил репрессии Сталина. Видео

Александр Кузьмин

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрительно высказался о репрессиях Сталина. Во время совещания чиновник раскритиковал работу сельского предприятия, в цеху которого работает четыре человека. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!.. Ну да ладно», – заявил замгубернатора.

После этих слов Глазков рассказал коллегам пикантный анекдот.

Как уточняет канал, позже чиновник оправдался за свое высказывание. На странице во «ВКонтакте» он сообщил, что речь шла об инвестиционном проекте, который должен был завершиться в 2017 году, однако «современное высокотехнологичное производство не было создано».

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