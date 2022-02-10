Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрительно высказался о репрессиях Сталина. Во время совещания чиновник раскритиковал работу сельского предприятия, в цеху которого работает четыре человека. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!.. Ну да ладно», – заявил замгубернатора.

Как уточняет канал, позже чиновник оправдался за свое высказывание. На странице во «ВКонтакте» он сообщил, что речь шла об инвестиционном проекте, который должен был завершиться в 2017 году, однако «современное высокотехнологичное производство не было создано».