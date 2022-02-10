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33 минуты назад

Глава СВР Нарышкин заявил об отсутствии планов России по "вторжению" на Украину

Газета.Ruиещё 5

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия не планирует агрессивных действий по отношению к Украине.

Нарышкин назвал главную угрозу для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины», — сказал он эфире телеканала «Россия 24».

По словам Нарышкина, «опасная ложь» о планах Москвы вторгнуться на Украину начала распространяться с «другого берега Атлантики», а затем это растиражировали европейские СМИ.

Он добавил, что главная угроза для Киева — это вооруженный конфликт между украинской властью и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Глава СВР считает, что урегулировать эту проблему можно только дипломатическими способами.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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