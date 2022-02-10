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16 минут назад

Постпред России при ООН предупредил США и их союзников о возможной трагедии

Lenta.ruиещё 1

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил США и их союзников о возможной трагедии из-за ведущейся опасной игры на переговорах по гарантиям безопасности. Он заявил об этом в четверг, 10 февраля, в интервью РИА Новости.

Постпред РФ при ООН предупредил США о возможной трагедии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, игра Запада может обернуться реальной трагедией.

«Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру», — сказал он.

Также постпред выразил уверенность, что Вашингтон и некоторые партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией. Санкции, политическое давление и военные маневры используются Западом для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, заверил Гатилов.

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26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан и передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

2 февраля газета El Pais опубликовала содержание ответов на российские предложения. В тексте сообщалось, что в своем ответе США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, но в то же время угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева». Позднее представители Госдепа США подтвердили подлинность документов.

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