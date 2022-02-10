Политолог назвал возможного преемника Жириновского

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По его словам, ЛДПР без Жириновского мало что из себя представляет. Жаров указал, что партию «при самом худшем развитии событий» отдадут кому-то «из настоящих либералов». Как он отметил в беседе с изданием, ему известны слухи о том, что ЛДПР хотят «сделать» под Дмитрия Медведева.

Жаров напомнил, что экс-президент России Дмитрий Медведев в настоящий момент занимает одну из лидирующих позиций в партии «Единая Россия» (ЕР) и входит в Совет Безопасности РФ. Он полагает, что «Единую Россию» в скором времени ждет ребрендинг, и он, возможно, будет проводиться в связке с ребрендингом ЛДПР.

«Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — резюмировал эксперт.