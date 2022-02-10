Политолог назвал возможного преемника Жириновского

Политолог Максим Жаров назвал возможного преемника Владимира Жириновского. По его мнению, партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, ЛДПР без Жириновского мало что из себя представляет. Жаров указал, что партию «при самом худшем развитии событий» отдадут кому-то «из настоящих либералов». Как он отметил в беседе с изданием, ему известны слухи о том, что ЛДПР хотят «сделать» под Дмитрия Медведева.
Жаров напомнил, что экс-президент России Дмитрий Медведев в настоящий момент занимает одну из лидирующих позиций в партии «Единая Россия» (ЕР) и входит в Совет Безопасности РФ. Он полагает, что «Единую Россию» в скором времени ждет ребрендинг, и он, возможно, будет проводиться в связке с ребрендингом ЛДПР.
«Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с COVID-19. Согласно некоторым данным, у политика зафиксировали 50–70% поражение легких и двустороннюю пневмонию. В Минздраве рассказали, что в сейчас политик находится в стабильном состоянии и врачи оказывают ему всю необходимую помощь.