Россия ответила на обвинения в подготовке ‎нападения на Украину

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в сообщениях о планируемом «вторжении» России на территорию Украины нет «даже намека на здравый смысл». Его слова передают РИА Новости.

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По его словам, западные чиновники и аналитики, возможно, теряются, пытаясь расшифровать «вполне недвусмысленные заявления российского руководства». Он подчеркнул, что у России нет и не было планов нападать на Украину.

«В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное — даже намека на здравый смысл», — заявил Гатилов.

Постпред РФ отметил, что российская сторона всегда выступала и продолжит выступать за взаимовыгодные, ровные и прагматичные отношения со всеми странами.

Однако Гатилов также напомнил: глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если начало военной конфронтации зависит от России, то ничего подобного не будет. Гатилов подчеркнул, что подобное заявление министра не нуждается в дополнениях.