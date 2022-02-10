Раскрыты причины отказа России от участия в Мюнхенской конференции

Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции в связи с ограничениями для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19, а также резкими высказываниями организаторов мероприятия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как утверждают источники издания, делегация из России в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по двум причинам. Во-первых, все прибывшие в Мюнхен, у которых нет при себе признанного в ЕС сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19, обязаны по прибытии сесть на 6-дневный карантин. Это условие показалось российской делегации несправедливым.

Второй причиной собеседники издания указали недовольство Москвы в связи с резкими политическими высказываниями главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера и его будущего преемника Кристофа Хойсгена. В частности, Ишингер заявлял, что Германия зря отказывается от поставок вооружения на Украину и не препятствует «Северному потоку — 2», так как это вредит репутации страны внутри НАТО. Кроме того, Хойсген неоднократно выступал с категоричными высказываниями о президенте России Владимире Путине.