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20 минут назад

Раскрыты причины отказа России от участия в Мюнхенской конференции

Елена Прошина

Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции в связи с ограничениями для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19, а также резкими высказываниями организаторов мероприятия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Раскрыты причины отказа России от участия в Мюнхенской конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждают источники издания, делегация из России в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по двум причинам. Во-первых, все прибывшие в Мюнхен, у которых нет при себе признанного в ЕС сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19, обязаны по прибытии сесть на 6-дневный карантин. Это условие показалось российской делегации несправедливым.

Второй причиной собеседники издания указали недовольство Москвы в связи с резкими политическими высказываниями главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера и его будущего преемника Кристофа Хойсгена. В частности, Ишингер заявлял, что Германия зря отказывается от поставок вооружения на Украину и не препятствует «Северному потоку — 2», так как это вредит репутации страны внутри НАТО. Кроме того, Хойсген неоднократно выступал с категоричными высказываниями о президенте России Владимире Путине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские официальные лица не собираются участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

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