Россия ответила на обвинения в подготовке ‎нападения на Украину

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину. По его словам, нет мотива для нападении, а есть отрицающие агрессию заявления руководства РФ, сообщает РИА Новости.

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Повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное — даже намёка на здравый смысл, — сказал Гатилов.

Он добавил, что в России предпочитают взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами. Дипломат напомнил выступление главы МИД Сергея Лаврова, заявившего, что «если это зависит от России, то войны не будет».

Какие ещё нужны дополнения? — задался вопросом Гатилов.