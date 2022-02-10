В консульстве России в США впервые осталось пять человек

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории остались работать всего пять человек. В январе число сотрудников ведомства сократилось более чем вдвое. Об этом пишут РИА Новости.
По словам генерального консула Сергея Овсянникова, в настоящий момент в консульстве работают всего четыре сотрудника (не считая его). По его словам, до последний событий в дипмиссии работали 12 дипломатов. Овсянников подчеркнул, что впервые в генеральном консульстве нет офицера по безопасности, и это «вопиющий факт».
Кроме того, глава консульства поделился мнением, что и это не предел сокращения штата дипмиссии. Он пояснил, что остался без водителя, а в июне еще два коменданта покинут США.
«Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей», — пояснил Овсянников.
Он отметил, что в рамках 25-мильной зоны им разрешено передвигаться по городе, но вот дальше «передвижения практически невозможны».
Генконсул добавил, что США уже почти год не выдают визу его сменщику Анатолию Каргаполову. Кроме того, он считает вероятной возникновение ситуации, при которой в Нью-Йорке не останется ни одного российского консула.