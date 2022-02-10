В консульстве России в США впервые осталось пять человек

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории остались работать всего пять человек. В январе число сотрудников ведомства сократилось более чем вдвое. Об этом пишут РИА Новости.

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По словам генерального консула Сергея Овсянникова, в настоящий момент в консульстве работают всего четыре сотрудника (не считая его). По его словам, до последний событий в дипмиссии работали 12 дипломатов. Овсянников подчеркнул, что впервые в генеральном консульстве нет офицера по безопасности, и это «вопиющий факт».

Кроме того, глава консульства поделился мнением, что и это не предел сокращения штата дипмиссии. Он пояснил, что остался без водителя, а в июне еще два коменданта покинут США.

«Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей», — пояснил Овсянников.

Он отметил, что в рамках 25-мильной зоны им разрешено передвигаться по городе, но вот дальше «передвижения практически невозможны».