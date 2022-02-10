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54 минуты назад

Жириновский скрывал заражение COVID-19 две недели

Елена Прошина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился COVID-19. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству здравоохранения.

Жириновский скрывал заражение COVID-19 две недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, политик утаил информацию о своем заражении, так как считал, что его болезнь внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.

По данным собеседника агентства, в центральном аппарате ЛДПР сотрудникам сообщили, что Жириновский в целях профилактики временно уходит на домашний карантин и будет продолжать работу в удаленном формате. Отмечается, что о недуге политика знали только помощники Жириновского, руководитель аппарата и его личные охранники.

Кроме того, собеседник «Коммерсанта» отметил, что врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России спустя неделю после заражения диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию и настоятельно рекомендовали ему продолжить лечение в стационаре. Как сообщает издание, специалисты выявили у него значительное поражение легких, а в его палату привезли аппарат искусственной вентиляции (ИВЛ).

Собеседник «Коммерсантъ» также пояснил, что все это время Жириновский дышал самостоятельно, он использовал аппарат только в режиме кислородной маски. Источник в Минздраве уточняет, что политик при этом продолжает решать рабочие вопросы по телефону.

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