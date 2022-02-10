В консульстве России в США впервые осталось пять человек

"Думаю, такое возможно. У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей. Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны", — рассказал Овсянников.