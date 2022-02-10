Оценено влияние мюнхенской речи Путина на современную политику

Озвученные 15 лет назад на Мюнхенской конференции тезисы поменяли отношение Запада к фигуре президента России Владимира Путина и к самой стране, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В разговоре с «Лентой.ру» оценил влияние мюнхенской речи на современную политику.

Фото: Reuters Reuters

Тезисы, которые Путин озвучил с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, висели в воздухе, заявил Мартынов. О них говорили в экспертном сообществе, добавил он. Однако то, что для многих мировых лидеров это стало неожиданностью, совершенно точно, отметил эксперт.

Видео дня

Запад к такому не привык

Он напомнил, что после бывшего президента России Бориса Ельцина Путину досталось тяжелое наследство: войны на Кавказе, трудности правоохранительной системы и проблемы системы безопасности как внутренней, так и внешней. Поэтому на западе сформировалось мнение, что с Россией можно не считаться, уверен Мартынов.

В той речи были сформулированы тезисы о гарантиях безопасности для всего мира, основы для развития России и зафиксирован суверенный курс развития страны.

«Западное общество не привыкло слышать из уст российского лидера подобные достаточно жесткие вещи. Хотя если сегодня мы будем перечитывать мюнхенскую речь Путина, то, пусть тогда это произвело впечатление, но сегодня и пожестче звучат спичи от разных лидеров. Но тогда это действительно прозвучало как гром среди ясного неба», — добавил он.

Заявка на статус сверхдержавы

Реакции на речь не последовало, напомнил Мартынов.

«Вместо широкой дискуссии, на которую мог рассчитывать Путин 15 лет назад, в Мюнхене повисла тишина. И, в качестве реакции на вполне обоснованные и справедливые тезисы, уже в августе 2008 года тогдашние "американские партнеры" инспирировали грузинскую агрессию в Южной Осетии. Собственно, это был своего рода ответ на мюнхенские тезисы», — отметил он.

Мюнхенская речь стала историческим событием, подчеркнул Мартынов.

«Дело даже не в изменении расстановки сил в мире, а в принципиальной заявке на возвращение заслуженного статуса. Заявки на то, что Россия может и должна стать одним из важных центров будущего многополярного мира», — выказался политолог.

Мир после этой речи перестать был американоцентричным и стал многополярным, считает Мартынов. Россию перестали воспринимать как бездонную кормушку, добавил политолог. Также рухнули ожидания по поводу того, что страна раздробится.

«Конечно, у нас есть достаточное количество проблем, которые нам еще предстоит решить. Но мы идем этим курсом и с него уже не свернем. И это, наверное, и есть та самая миссия Путина, которую он реализует на протяжении всей своей карьеры», —отметил политолог

Определенным образом сказанное 15 лет назад влияет на мир до сих пор, считает Мартынов. По его словам, предложенные Россией гарантии безопасности стали прямым продолжением взятого курса на суверенитет.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.

Ранее американский журналист Тед Карпентер в своем материале для The National Interest напомнил о сделанном еще в 2007 на Мюнхенской конференции заявлении Владимира Путина, который предупредил о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и НАТО.