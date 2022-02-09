Посол Антонов допустил свое выдворение из США

Посол Антонов не исключил, что будет выдворен из США

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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что власти США не отказались от идеи его выдворения из страны в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий, пишет РИА Новости.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», - сказал Антонов журналистам.

Ранее дипломат говорил, что госдепартамент США поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.