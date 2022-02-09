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50 минут назад

Грызлов: Украина отказалась от прямого диалога с Донбассом

Елена Прошина

Украина отказалась от прямого диалога с ДНР и ЛНР в контактной группе, продолжив увеличивать численность войск в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его слова приводит «РИА Новости».

"Украина отказалась от прямого диалога с Донбассом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киев упорно продолжает отказываться от ведения в контактной группе прямого диалога с представителями Донбасса и реагировать на их предложения. При этом ВСУ наращивают свое присутствие в зоне конфликта», — сказал Грызлов.

По его словам, власти Украины уклоняются от обсуждения условий мирного завершения противостояния. Также Грызлов отметил, что Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам.

«Не далее чем вчера президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», — уточнил посол.

В последнее время ВСУ сосредоточили в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливают ополченцев. В Кремле считают, что украинские власти таким образом пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.

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