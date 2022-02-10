Раскрыты причины отказа России от участия в Мюнхенской конференции

Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за ограничений для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов мероприятия. Причины отказа раскрыл «Коммерсантъ».

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По словам источников издания, в этом году не будет официальной делегации из России из-за двух причин. Во-первых, тем, у кого нет признанного в ЕС сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, по прибытии в Мюнхен предложили сесть на шестидневный карантин.

Второй причиной собеседники назвали раздражения Москвы в связи с резкими политическими высказываниями главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера и его будущего преемника Кристофа Хойсгена. Так, Ишингер заявлял, что нежелание Германии отказываться от «Северного потока-2» и начать поставлять вооружения Украине вредит репутации ФРГ внутри НАТО. При этом Хойсген высказывался о том, что президент России Владимир Путин якобы живет в мире своей собственной ностальгии. По его словам, российский лидер стремится к «восстановлению российской империи», напоминающей СССР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.