Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции

Представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию

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Российские официальные лица не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"По информации МИД России, российские официальные лица на предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут", - заявила Захарова на брифинге.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Владимира Путина нет в планах участия в конференции «ни в каких форматах», пишет «Газета.ру».