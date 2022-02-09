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40 минут назад

Захарова предостерегла от пересмотра Минских соглашений

Елена Прошина

Пересмотр Минских соглашений, за которые выступают США, чреват обострением кризиса в Донбассе. Об этом на брифинге по вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова предостерегла от пересмотра Минских соглашений
Фото: ТАССТАСС

Также она назвала быстрый способ добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Захаровой, для этого необходимо «прекратить поставки и вывести уже привезенные вооружения из Незалежной, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов и прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО». Кроме того, одним из условий деэскалации она назвала выполнение Минских договоренностей.

В заключение Захарова призвала «прекратить искусственное нагнетание напряженности вокруг Украины» и принять практические меры, направленные на решение кризиса в Донбассе.

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