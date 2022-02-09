Захарова предостерегла от пересмотра Минских соглашений

Пересмотр Минских соглашений, за которые выступают США , чреват обострением кризиса в Донбассе. Об этом на брифинге по вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Также она назвала быстрый способ добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Захаровой, для этого необходимо «прекратить поставки и вывести уже привезенные вооружения из Незалежной, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов и прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО». Кроме того, одним из условий деэскалации она назвала выполнение Минских договоренностей.