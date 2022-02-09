Захарова предостерегла от пересмотра Минских соглашений

Пересмотр Минских соглашений, за которые выступают США, чреват обострением кризиса в Донбассе. Об этом на брифинге по вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Также она назвала быстрый способ добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Захаровой, для этого необходимо «прекратить поставки и вывести уже привезенные вооружения из Незалежной, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов и прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО». Кроме того, одним из условий деэскалации она назвала выполнение Минских договоренностей.
В заключение Захарова призвала «прекратить искусственное нагнетание напряженности вокруг Украины» и принять практические меры, направленные на решение кризиса в Донбассе.