В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ

Елена Прошина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице на ИВЛ, он в критическом состоянии, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, 75-летний Жириновский был госпитализирован со значительным поражением легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Другой источник, знакомый с ситуацией, добавил, что состояние политика критическое.

«И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — сказал он.

Как пишет Ura.ru в своем телеграм-канале, Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации Жириновского была неожиданной.

Политик прививался от коронавируса восемь раз, и, по словам, вирусолога Виталия Зверева, загубил свой иммунитет, пишет Ura.ru.

"Это влияет на иммунную систему. Если речь идет о "Спутнике", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться", — сказал Зверев.

Как пишет Телеграм-канал Mash, у Жириновского двухсторонняя пневмония на фоне коронавируса, поражено 50-75% легких. Степень поражения средней тяжести — КТ-3.

По данным ТАСС, политик уже около двух дней находится в Центральной клинической больнице в Москве.

217
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители