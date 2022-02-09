СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице на ИВЛ, он в критическом состоянии, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, 75-летний Жириновский был госпитализирован со значительным поражением легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Другой источник, знакомый с ситуацией, добавил, что состояние политика критическое.

«И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — сказал он.

Как пишет Ura.ru в своем телеграм-канале, Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации Жириновского была неожиданной.

Политик прививался от коронавируса восемь раз, и, по словам, вирусолога Виталия Зверева, загубил свой иммунитет, пишет Ura.ru.

"Это влияет на иммунную систему. Если речь идет о "Спутнике", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться", — сказал Зверев.

Как пишет Телеграм-канал Mash, у Жириновского двухсторонняя пневмония на фоне коронавируса, поражено 50-75% легких. Степень поражения средней тяжести — КТ-3.