Вакцинация от коронавируса не означает, что человек не заразится СOVID-19 или не будет госпитализирован в связи с осложнениями, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ), комментируя госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик не сомневается, что тот действительно проходил вакцинацию.

Вопрос стоит об адекватной оценке личности самого Жириновского, который делает заявления, не всегда соответсвующие правде, с его довольно эксцентричным вариантом поведения. <...> [Но] я не сомневаюсь, что он прививался, — подчеркнул депутат.

Куринный добавил, что подобные случаи бьют по людям, которые выступают с позиций «жёстких сторонников вакцинации». Однако прививка не даёт гарантий даже от смерти, она значительно снижает вероятность такого исхода. Поэтому каждое заявление привитого о полной защищённости наносят удар по доверию граждан к самой процедуре вакцинации.

К сожалению, некоторые официальные спикеры своими непродуманными заявлениями всё перечёркивают, когда говорят, что от прививки нет ни одного осложнения, что у неё эффективность 97%, хотя потом он оказывается 70%. Все данные должны быть обоснованы и открыты, — сказал политик.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. По данным Mash, политик заболел COVID-19. При этом в самой партии ранее заявили, что с Жириновским всё в порядке. Ранее он говорил, что сделал себе уже восьмую прививку от коронавируса.

ЦКБ находится в ведении Управделами президента РФ. Там комментировать ситуацию с Жириновским отказались. А источник агентства не уточнил, с каким точно диагнозом политик попал к врачам.

Telegram-канал Mash указал, что председатель ЛДПР попал в ЦКБ с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3. Речь идёт о поражении 50–75% лёгких.

Однако глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин сообщил в разговоре с «Лентой.ру», что с политиком всё в порядке. «Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — сказал Дюпин.

Обновление. Источник «Секрета фирмы» в ЛДПР предположил, что Жириновский мог оказаться в ЦКБ для проверки состояния своего здоровья.

«Это у многих обычная практика, прохождение экспресс- диагностики, если есть время», — сказал он.

В декабре 2021 года Владимир Жириновский поставил восьмой укол от коронавируса. По мнению политика, делать прививку необходимо тогда, когда у человека в организме снижается уровень антител. Лидер ЛДПР отмечал, что чувствует себя хорошо.

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС в среду источник в политических кругах.

"Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней", - сказал собеседник агентства.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу и находится под контролем врачей, сообщил источник РИА Новости. Собеседник не уточнил, с каким диагнозом политика госпитализировали. Ряд Telegram-каналов ранее писали, что Жириновский заразился «омикрон»-штаммом ковида и у него якобы поражено 50-75% легких. Однако глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил Daily Storm, что эту информацию от анонимных источников в партии подтвердить не могут.

«Он чувствует себя хорошо и продолжает работать, — сказал Дюпин. — Информацию анонимных источников мы не подтверждаем», — добавил руководитель пресс-службы фракции либерал-демократов.

СМИ ранее писали, что Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Она якобы развилась на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что степень поражения легких у политика средней тяжести. ЦКБ находится в ведении управделами президента России, но там информацию о болезни Жириновского отказались комментировать.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал слухами информацию о заражении Жириновского «омикроном».

«Я вам эту информацию подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи», — сказал Нилов «Ленте.ру».

В декабре 2021 года Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

«Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — говорил лидер ЛДПР.

Он допустил, что может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

Политик также выразил уверенность, что делать повторную прививку нужно, как только в организме снижается уровень антител.

«Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — утверждал Жириновский.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов отмечал в беседе с «Лента.ру», что столько прививок с сентября 2020 года могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья для Жириновского.

«Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов», — считает профессор вирусологии.

Эксперт предупреждал, что уже есть ряд публикаций, рассказывающих об осложнениях при ревакцинациях:

«Их немного, но они есть. Может возникнуть миокардит, у векторных вакцин типа «Спутника V» бывают редкие случаи синдрома Гийена — Барре, связанного с воспалительными процессами в нервной ткани».

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин объяснил Daily Storm, что Жириновский столь часто прививается по рекомендации врачей, когда снижается уровень антител к COVID-19. Медики, по словам Дюпина, замеряют уровень антител, а если он снижается — предлагают бустерный укол.

«В среднем, как и рекомендуется, каждые три-шесть месяцев, — пояснил глава пресс-службы ЛДПР. — Никто вакцину просто так колоть не будет. Это же не развлечение».

Ранее Жириновский в соцсетях опубликовал видео о том, как ему ставят укол и вручают сертификат о прививке. Лидер ЛДПР привился однокомпонентным препаратом «КовиВак». До этого он вакцинировался «Спутником V».

Политик недавно предложил ввести уголовное наказание для выступающих против прививок от коронавируса. По мнению Жириновского, у большинства умерших от COVID-19 вакцинированных россиян были поддельные справки о прививках. Он призвал бросить на борьбу с пандемией волонтеров, молодежь, все медицинские училища и отозвать всех врачей-пенсионеров. Жириновский также полагает, что для больных ковидом следует использовать места в пансионатах и гостиницах.

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, восьмикратно привитый от коронавируса, сгубил свой иммунитет, отметил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в разговоре с Telegram-каналом Ura.ru, комментируя госпитализацию политика.

Он подчеркнул, что подобные эксперименты над организмом опасны. Частая ревакцинация влияет на иммунную систему.

«Если речь идет о "Спутнике V", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется», — пояснил академик РАН.

Зверев не советует следовать примеру Жириновского и увлекаться повторными прививками.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru пожелал выздоровления главе ЛДПР и своему давнему оппоненту Владимиру Жириновскому. Последнего госпитализировали в ЦКБ Москвы. Таким образом Зюганов отреагировал на сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья Жириновского.

Я всем желаю здоровья и ему тоже, переживаю, что все болеют, что мало помощи. Давайте все вместе бороться с этой заразой и пожелаем всем крепкого здоровья. Надеемся, что и Владимир Вольфович тоже успешно справится с болезнью. Он прививался несколько раз [от коронавируса], думаю, он перенесёт, пожелаем выздоровления, — отметил Зюганов.

Большое количество прививок от коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского может негативно отразится на его здоровье, рассказал URA.ru вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

По его мнению, политик проводит над собой странный эксперимент. «Надеюсь, что однопартийцы и сторонники не станут повторять за Жириновским. Подобные вещи могут быть крайне небезопасны», — сказал он.

Нетесов подчеркнул, что никому не стоит пытаться повторять за Жириновским и проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции восемь раз. При этом академика удивило и поведение медиков, которые позволили своему подопечному так рисковать.