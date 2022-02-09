В Думе готовы обсудить пограндоговор с Эстонией

Комитет Госдумы по международным делам готов вернуться к обсуждению вопроса о ратификации пограничного договора с Эстонией, но без территориальных претензий со стороны Таллина. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Леонид Слуцкий по итогам рабочей встречи с председателем комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента) Эстонии Марко Михкельсоном.
"В комитете Госдумы по международном делам готовы вернуться к обсуждению вопроса ратификации пограндоговоров [о границе и о разграничении морских пространств], но исключительно при полном отсутствии территориальных претензий с эстонской стороны и политических довесков в виде ссылок на Тартуский мирный договор от 1920 года. Он давно остался в истории. И мяч здесь на поле эстонских парламентариев", - сказал Слуцкий.