Стало известно о тяжелом состоянии госпитализированного Жириновского

Лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, политик находится в больнице пару дней.

Ранее стало известно, что председателя ЛДПР госпитализировали с COVID-19. По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75 процентов легких, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, которая развилась на фоне коронавируса.