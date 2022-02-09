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52 минуты назад

«Доказывать что-то смешно»: в РФ оценили заявление постпреда Украины в ООН

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» оценил заявление постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, который усомнился в способности России документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности организации.

«Есть очевидные вещи, в том числе и такие, как СССР, который стал учредителем ООН. Инициатива появления ООН принадлежит Америке и Советскому Союзу, поэтому здесь доказывать что-то бессмысленно и смешно. Еще до учреждения Организации Объединенных Наций на переговорах в 1943 году в Тегеране и в 1945 году в Крыму эта тема обсуждалась не раз. Я уж и не говорю о последних переговорах в Потсдаме, когда все было как бы распределено... А вот что касается (членства) Украины, то вопрос такой есть. Потому что именно Советский Союз настоял на том, чтобы Украина и Белоруссия стали членами Организации Объединенных Наций именно в силу того, что они внесли свой вклад в борьбу с гитлеровской Германией. И этот вклад был оценен индивидуальным членством Белоруссии и Украины, которое какое-то время сохранялось. Это потому что на этом настоял Советский Союз, это было его требование. Что касается правопреемства России всем обязательствам Советского Союза - тоже известно, хотя бы даже потому, что Россия приняла на себя все внешние обязательства, в том числе и по внешнему долгу, который можно было бы распределить и на Украину. И многие-многие другие обязательства, которые взяла на себя именно Россия после того, как развалили Советский Союз. Поэтому Украина в очередной раз пытается на любой площадке - в данном случае на площадке Организации Объединенных Наций - создать некий антироссийский, точнее русофобский PR-повод. И для этого она использует любые средства, в том числе самые бессмысленные и глупые. В следующий раз она может попытаться оспорить победу Советского Союза во Второй мировой войне, что, кстати говоря, она косвенно уже пыталась сделать. Поэтому удивляться этому (заявлению Кислицы) не стоит. Это очередной шаг в информационно-пропагандистской борьбе против России».
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Ранее Кислица заявил, что после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию. По словам дипломата, он «в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН».

Россия входит в пятерку постоянных членов Совбеза ООН наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем. Еще десять государств избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок.

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