Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» оценил заявление постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, который усомнился в способности России документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности организации.

Ранее Кислица заявил, что после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию. По словам дипломата, он «в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН».