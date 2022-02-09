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54 минуты назад

В Кремле прокомментировали переговоры Макрона и Зеленского

Национальная Служба Новостей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не общался с французским коллегой Эммануэлем Макроном после визита последнего на Украину, сообщает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали переговоры Макрона и Зеленского
Фото: nsn.fmnsn.fm

Комментируя пресс-конференцию украинского лидера Владимира Зеленского он отметил, что на ней прозвучали «позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений».

«С другой стороны мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы... выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что более ясной картина станет после телефонного разговора Путина и Макрона. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров выразил приверженность соблюдению перемирия в Донбассе, сообщает RT.

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