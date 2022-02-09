Познер оценил возможность создания союза России и Китая

«В 1949 году, когда к власти пришли коммунисты, была принята идея, ну, что ли, лозунг: "Столетний марафон". Что через 100 лет, в 2049 году, Китай будет доминирующей державой в мире. Не Америка, никто, а Китай», — пояснил телеведущий и отметил, что страна идет по этому пути совершенно точно.