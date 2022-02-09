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38 минут назад

Махонин рассказал, о чем собирается просить Мишустина

Ura.Ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен в марте презентовать председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект по строительству межвузовского кампуса в микрорайоне «Камская долина» в Перми и попросить денег на реализацию образовательного кластера. Об этом он рассказал на заседании краевого правительства 9 февраля, трансляция которого велась в youtube-канале «Пермский край».

Махонин рассказал, о чем собирается просить Мишустина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас сейчас на завершающей стадии подготовка концепта по созданию образовательной истории, образовательного кампуса или кластера. Планируем, что если ничего не изменится по объектным причинам, то в марте мы будем презентовать наш проект председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Рассчитываем, что Федерация нас поддержит. По крайней мере, я докладывал президенту страны, что в Пермском крае необходимо создавать образовательный кампус и развивать эти компетенции», — рассказал Дмитрий Махонин.

По его словам, кампус предполагает и создание IT-технопарка, что позволит размещать высокотехнологичные производства и будет содействовать развитию этой индустрии.

«Для нас это тоже приоритет», — подчеркнул Махонин.

Власти также намерены в ближайшее время найти финансирование на строительство третьего моста через Каму, рассказал Махонин. Без этого невозможно развитие микрорайона «Камская долина». Сейчас ведется проектирование. В 2020 году губернатор обращался с такой просьбой к президенту Владимиру Путину. Власти планируют строить мост в створе ул. Крисанова.

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