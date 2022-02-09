Махонин рассказал, о чем собирается просить Мишустина

«У нас сейчас на завершающей стадии подготовка концепта по созданию образовательной истории, образовательного кампуса или кластера. Планируем, что если ничего не изменится по объектным причинам, то в марте мы будем презентовать наш проект председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Рассчитываем, что Федерация нас поддержит. По крайней мере, я докладывал президенту страны, что в Пермском крае необходимо создавать образовательный кампус и развивать эти компетенции», — рассказал Дмитрий Махонин.