Посол России назвал условие для сотрудничества Москвы со всеми странами

Москва открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами и не планирует огораживаться. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.

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«Мы никаких [железных] занавесов опускать не собираемся, — сказал он. — Эпоха холодной войны ушла безвозвратно».

Дипломат уточнил, что Россия готова конструктивно взаимодействовать «абсолютно со всеми странами, которые не отталкивают нас и не говорят с нами свысока».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с западными государствами. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не будет делать шаги в этом направлении.