Путин призвал заранее готовить кадры для новых отраслей

«Смысл этих решений – в том, чтобы обеспечить единую координацию, четкое распределение ответственности между министерствами и ведомствами, научными центрами, вузами, государственными и частными компаниями. Организовать всю эту работу в рамках технологических контуров - от научного исследования до получения конкретного продукта и масштабирования его производства», – объяснил президент. Стоит отметить, что в рамках празднования Дня российской науки более 40 выдающихся экспертов – это представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования, а также государственные деятели – на протяжении семи часов рассказывали молодежи о самых перспективных исследованиях и прорывных открытиях в регионах и в стране за последние годы, делились своими знаниями и представлениями о науке будущего. Эти лекици прошли в рамках марафона «Знание» о науке будущего», которое провело общество «Знание» сразу в мультимедийных лекториях в нескольких российских регионах: Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле.