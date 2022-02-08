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28 минут назад

В Кремле оценили слова Лукашенко о сигналах по Крыму

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия самостоятельно примет решение по вопросу признания Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле оценили слова Лукашенко о сигналах по Крыму
Фото: ТАССТАСС

По словам официального представителя Кремля, нет необходимости посылать какие-либо сигналы Минску по этому поводу, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», - заметил Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто»: признанные Россией Абхазия и Южная Осетия и российский регион Крым.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, если в этом возникнет необходимость. Он также отметил, что не исключает и признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

При этом Лукашенко уже отмечал, что Крым «де-факто российский», а после референдума 2014 года «и де-юре стал российским».

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