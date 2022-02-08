Как стало известно инсайдерам, российский лидер заявил своему коллеге, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля. Кроме того, по их словам, Путин пообещал Макрону не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск.

Официально ни французская, ни российская сторона пока не подтвердили факт «сделки». Когда Москва и Париж планируют объявить о ней публично, также не сообщается.

Президент России в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Его слова по итогам совместной пресс-конференции приводит ТАСС.

Глава российского государства указал, что во время встречи продолжался обмен мнениями по поводу адресованных США и НАТО российских предложений, которые содержат три ключевых пункта.

Он пояснил, что ни по одному из них не обозначена позиция, «их просто обошли». Президент подчеркнул, что диалог России и Запада по этим вопросам не закончен. Он отметил, что в предложениях Москвы нет ни одного неисполнимого пункта.

Путин также сообщил, что Россия готовит ответ Североатлантическому альянсу и США. Он указал, что проинформировал французского коллегу о сути ответа, и добавил, что обеспокоенность Москвы связана с общеевропейской безопасностью.

17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Ранее стало известно, что Париж не готов принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Москва представила их в декабре. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен.

Встреча прошла в деловом ключе

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.

Французский лидер заявил о договоренности работать вместе над гарантиями безопасности. Он указал, что Россия и Франция имеют разные взгляды, это необходимо понимать и принимать.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник, и продлились чуть более пяти часов.

О нерасширении НАТО

Президент России отметил, что НАТО пытаются поучать Россию, где и как размещать вооруженные силы, а также требовать не проводить запланированные учения и маневры, при этом вплотную придвинул свою военную инфраструктуру к российским границам.

Путин подчеркнул, что Москва категорически против расширения Североатлантического альянса за счет новых членов на востоке.

Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу — дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна — по меньшей мере не соответствует здравой логике

Владимир Путин

Президент России

Глава государства отметил, что члены НАТО продолжают «накачивать Украину» современными видами вооружений, выделяют финансирование для модернизации армии, направляют военных специалистов и инструкторов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. По его словам, этот объем военной помощи не является пределом, поэтому в будущем Киев получит от других стран партию оружия и снаряжение.

Угроза войны с НАТО

Путин предупредил, что принятие Украины в состав Североатлантического альянса обернется угрозой войны с Россией. Он отметил, что в этом случае Киев может попытаться вернуть себе Крым вооруженным путем, пользуясь поддержкой некоторых членов альянса, чего Москва не допустит.

Почему так опасно возможное принятие Украины? Есть же проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть РФ. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... нам что, воевать с НАТО?



Владимир Путин

Президент России

Глава российского государства подчеркнул, что европейские страны будут втянуты в конфликт, в котором не будет победителей. Он отметил, что потенциал России и НАТО несопоставим, но напомнил, что Россия является одной из ведущих ядерных держав и по некоторым видам вооружений опережает западные страны.

Путин добавил, что Макрон не хочет развития противостояния, поэтому в течение более чем пяти часов обсуждались гарантии безопасности и варианты выхода из сложившейся ситуации.

Ситуация вокруг Украины

Путин заявил Макрону, что Киев отказывается выполнять свои обязательства по Минским соглашениями и комплекс мер, определенных договоренностями в «нормандском формате». Он отметил, что нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как правовое закрепление особого статуса Донбасса, формулы Штайнмайера, не проведена конституционная реформа, амнистия и местные выборы.

Президент отметил, что Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны и прямой диалог с Донецком и Луганском. Российский лидер указал французскому коллеге на то, что альтернативы Минским соглашениями нет, их в любом случае придется выполнять.

Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится



Владимир Путин

Президент России

Макрон согласился, что Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине, решение этого вопроса может быть только политическим. Он пообещал сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что выполнение договоренностей может способствовать прогрессу в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

Французский лидер указал, что Зеленский нервничает из-за российских войск на границе. Он отметил, что в контексте международных комментариев украинский коллега «все-таки хладнокровно себя ведет», и это стоит приветствовать.

Путин предположил, что Макрону будет непросто на переговорах в Киеве во вторник, 8 февраля, но по итогам этой встречи Россия будет выстраивать собственные шаги.

3 февраля Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с французским коллегой. По его словам, они обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в рамках «нормандского формата», согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

Путин в ходе пресс-конференции также сообщил, что предлагал политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Он отметил, что экс-лидер «наделал много ошибок» в вопросе урегулирования в Донбассе, но заявил, что его преследование как государственного преступника — «чрезмерная заявка на успех» действующего украинского руководства.

Макрон о совместной работе в Европе

Макрон по итогам переговоров с Путиным заявил, что России и Европе следует совместно работать над гарантиями безопасности.

Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства



Эммануэль Макрон

Президент Франции

Он также прокомментировал предложения Москвы по безопасности и отметил, что Европе нужны новые механизмы по обеспечению стабильности. Однако их следует вырабатывать не путем пересмотра существующих договоренностей. Французский лидер не исключил, что решения будут более новаторскими.

Макрон подчеркнул, что России и Евросоюзу необходимо урегулировать конфликт на Украине. В настоящее время нужно найти мирный путь в Европе, сейчас для этого еще есть возможность и время, добавил он.

Я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правилами или игрой без правил. Это оптимизм, основанный на воле, с моей точки зрения. Россия привержена суверенности и правам. Но я уверен, что мы можем построить безопасность и стабильность в Европе, подтвердив те наработки, которые у нас имеются уже в рамках ОБСЕ



Эммануэль Макрон

Президент Франции

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе сложнейшей со времен холодной войны, однако выразил уверенность в силе дипломатии. Он также выразил уверенность, что необходимо продолжить диалог с Россией, «учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники оценила переговоры президентов России и Франции как шаг к разрешению напряженности вокруг Украины. Издание отмечает, что Москва «продвинулась к деэскалации» после встречи лидеров в Кремле.

«Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск», — говорится в материале.

FT пишет, что соглашение якобы включает в себя вывод российских военных из Белоруссии, где проходят совместные учения в рамках Союзного государства.

Отмечается, что переговоры станут шагом к «структурированному диалогу по коллективной безопасности». При этом издание подтверждает, что Путин и Макрон не упоминали этих обсуждений в ходе совместной пресс-конференции.

Лидер Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для проведения встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, об этом сообщил во вторник, 8 февраля, посол Франции на Украине Этьен де Понсен в Twitter. Также сообщается, что на Украину прибыл глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона , прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским. Впереди — очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину, — написал посол в Twitter.

Днём ранее Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве пообещал рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. Это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе, но их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.

Макрон также поднял тему нового проекта белорусской конституции. Также его интересовали слова Лукашенко о размещении на территории республики российского ядерного оружия. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава Франции надеется набрать с помощью разрешения конфликта вокруг Украины политических баллов в преддверии выборов, однако без «психотерапии» для американских коллег исправить ситуацию не получится, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

СМИ пишут, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Москве договорились снизить напряженность вокруг Украины путем вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных с Минском учений. Кроме того, Россия пообещала не предпринимать «военных инициатив» в связи с Украиной, передает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Я думаю, что никакого вторжения не планировалось, это чистая мифология. С другой стороны, главный риск, который был – повторение сценария 2008 года, об этом напомнил и Путин, говоря о роли бывшего президента Франции Николя Саркози в урегулировании того конфликта. Он прямо сказал: «После того, как грузины напали на Южную Осетию». Россия опасалась, что украинские власти попытаются военным путем решить проблему Донбасса. Никакого вторжения на Украину не было, это технически, логистически слишком сложно, и непонятно даже, зачем. Я даже убираю политические моменты. А Макрон выступил со срединной позицией, в ней сквозит, что НАТО перегнуло палку. Он такой голос разума», - сказал Минченко.

По его словам, Макрон сейчас попытается максимально сплотиться, ему это очень важно накануне предстоящих выборов президента Франции зимой.

«Он может провести определенную психотерапию с украинским руководством. Путин же прямым текстом сказал: если украинцы будут развязывать войну, то у нас есть ядерный потенциал. Понятно, что для французов и немцев это всё абсолютно не нужно, тем более что экономика управляет, Путин упомянул тот факт, что у нас товарооборот с Францией уже вышел на допандемийный уровень. Нормально всё, торгуем, бизнесом занимаемся, зачем вот эти все нервы?», - рассказал политолог.

Российские войска из Белоруссии, вероятнее всего, выведут в ближайшее время, однако почему это произойдет, достоверно узнать не получится из-за потока фейковых новостей от западной прессы, отметил Минченко.

«Я не знаю, верить ли Financial Times. Одно из ключевых событий вот этого международного кризиса – это то, что резко снизилось доверие к западным СМИ. Правда это, неправда? По количеству "фейк ньюс" последнее время мировые СМИ какую-то планку перешли. Это первое. Второе – если войска были введены в рамках совместных учений, то проведут они учения и выведут войска. Ну, неделю они там пройдут, проблемы тут нет. Для американцев тема Украины первична, а Макрон много акцентов сделал на Белоруссию, особенно на тему размещения ядерного оружия на территории этой страны, возможность которого была анонсирована лидером Александром Лукашенко. Со слов Макрона, Путин сказал, что это не планируется. Но надеяться, что Макрон приедет к Зеленскому, и кризис закончится – я в этом сомневаюсь. Зеленский не является первоисточником кризиса. Они [украинцы] уже практически кричат, что не вторгается к ним Россия, нет этой опасности, а им западные СМИ говорят: "Есть, есть опасность, вы что! Байден сказал, есть опасность, поэтому тряситесь от страха, что вы тут такие спокойные". Поэтому тут еще психотерапию проводить надо с американскими коллегами», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».