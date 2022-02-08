Как подчеркнула Захарова, Москва неоднократно указывала на "искусственное нагнетание истерики" и напряженности вокруг территориального вопроса, которым "озабочено японское руководство" и которому оно "посвящает все свое время", пренебрегая "выстраиванием нормальных и полноценных экономических, финансовых, культурных связей" с Россией. "Всю эту энергию, всю эту страсть они пускают в зацикленность на эту тему. И мы отмечали каждый раз искусственный характер этой проблемы и ее нагнетания, - продолжила представитель российского дипведомства. - - Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Теперь посол Соединенных Штатов выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было".