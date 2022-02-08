В ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин заверил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, что ядерное оружие не будет размещено на территории Белоруссии. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Президенты России и Франции говорили больше пяти часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что встреча прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Он также обратил внимание на то, что Макрон выдвинул ряд идей, о которых пока рано говорить, но они вполне могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине.

По информации Венедиктова, президент России в ходе встречи заверил Эммануэля Макрона, что ядерное оружие не будет размещено на территории Беларуси

«Макрон поддерживает имплантацию Минских соглашений, но «есть нюансы интерпретаций»», - подчеркнул главред «Эха Москвы».

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, однако вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2022 года назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными». А секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Associated Press заявил, что западные страны не должны принуждать Киев к выполнению Минских соглашений и необходимо составить новый документ, который заставит Россию «отвести войска и танки».