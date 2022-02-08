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23 минуты назад

Россия не допустит возвращения Украиной Крыма военным путем

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит попытки Украины вернуть себе Крым военным путем. Об этом пишут РИА Новости.

Россия не допустит: Путин сделал заявление по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава российского государства подчеркнул, что возможное принятие Украины в состав НАТО очень опасно для России. По его словам, европейские страны все еще считают Крым территорией Украины. Если Киев предпримет попытку вернуть себе полуостров военным путем, будучи при этом в рядах альянса, то наступит военная конфронтация между Россией и НАТО. Как отметил Путин, в доктринальных документах Украины говорится, что Россия — враждебное государство, а возвращение Крыма военным путем возможно.

Кроме того российский лидер заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону будет «непросто» на переговорах с руководством Украины в Киеве.

По его словам, они с главой французского государства так много разговаривали из-за сложного комплекса вопросов. Путин отметил, что в Киеве Макрона ждет то же самое.

«Там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве», — пояснил он.

Путин также подчеркнул, что они с Макроном договорились созвониться после его консультаций с властями Украины. По его словам, они будут строить свои собственные шаги в зависимости от планов Украины.

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