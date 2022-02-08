Россия не допустит: Путин сделал заявление по Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит попытки Украины вернуть себе Крым военным путем. Об этом пишут РИА Новости.

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Глава российского государства подчеркнул, что возможное принятие Украины в состав НАТО очень опасно для России. По его словам, европейские страны все еще считают Крым территорией Украины. Если Киев предпримет попытку вернуть себе полуостров военным путем, будучи при этом в рядах альянса, то наступит военная конфронтация между Россией и НАТО. Как отметил Путин, в доктринальных документах Украины говорится, что Россия — враждебное государство, а возвращение Крыма военным путем возможно.

Кроме того российский лидер заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону будет «непросто» на переговорах с руководством Украины в Киеве.

По его словам, они с главой французского государства так много разговаривали из-за сложного комплекса вопросов. Путин отметил, что в Киеве Макрона ждет то же самое.

«Там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве», — пояснил он.