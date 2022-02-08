Раскрыты подробности длительных переговоров Путина и Макрона

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Они длились более пяти часов, пишут РИА Новости.

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По информации издания, лидеры государств начали беседу наедине и продолжили обсуждение за рабочим обедом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Макрон готовятся к совместной пресс-конференции.

Переговоры президентов Франции и России состоялись 7 февраля. Перед этим Макрон заявил, что смотрит на предстоящую встречу с оптимизмом и «не верит в спонтанные чудеса».

Беседа Путина и Макрона прошла за большим овальным столом. Как пишет «Российская газета», президенты России и Франции соблюдали дистанцию из-за COVID-19, но обращались друг к другу по имени и на «ты».

В ходе встречи глава российского государства рассказал, что Россия и Франция озабочены происходящим в сфере безопасности в Европе. Он выразил благодарность Макрону за «активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению». Он подчеркнул, что видит, сколько усилий власти Франции и лично Макрон приложили для разрешения кризиса в Европе и относится к ним с уважением.

Французский лидер в свою очередь заявил, что планирует найти ответы на вопросы безопасности и для Европы, и для РФ.