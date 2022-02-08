В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
22 минуты назад

Переговоры Путина и Макрона завершились спустя пять часов

Елена Прошина

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Они длились более пяти часов, пишут РИА Новости.

Раскрыты подробности длительных переговоров Путина и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, лидеры государств начали беседу наедине и продолжили обсуждение за рабочим обедом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Макрон готовятся к совместной пресс-конференции.

Переговоры президентов Франции и России состоялись 7 февраля. Перед этим Макрон заявил, что смотрит на предстоящую встречу с оптимизмом и «не верит в спонтанные чудеса».

Беседа Путина и Макрона прошла за большим овальным столом. Как пишет «Российская газета», президенты России и Франции соблюдали дистанцию из-за COVID-19, но обращались друг к другу по имени и на «ты».

В ходе встречи глава российского государства рассказал, что Россия и Франция озабочены происходящим в сфере безопасности в Европе. Он выразил благодарность Макрону за «активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению». Он подчеркнул, что видит, сколько усилий власти Франции и лично Макрон приложили для разрешения кризиса в Европе и относится к ним с уважением.

Французский лидер в свою очередь заявил, что планирует найти ответы на вопросы безопасности и для Европы, и для РФ.

«Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, видимые перспективы и доверие для всех», - отметил он.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители